Maltempo Sicilia, dal Cdm 12,6 milioni per le alluvioni dello scorso inverno

Gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024, nella zona ionica della Città metropolitana di Catania e quelli di gennaio-febbraio 2025 nella Città metropolitana di Messina sono stati valutati meritevoli della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Si autorizza lo stanziamento di 12 milioni e 600mila euro per l’attuazione dei primi interventi urgenti, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo comunica il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, che ha adottato il provvedimento, su proposta dello stesso Musumeci.