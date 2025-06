Maltempo Sicilia, tempesta infinita sull’Etna: fulmini e rovesci per ore. Trombe marine a Cefalù

MeteoWeb

Meteo estremo nella notte tra le province di Catania e Messina, dove un violento temporale ha colpito duramente il settore nord-orientale della Sicilia, lasciando dietro di sé un paesaggio sconvolto da ore di pioggia ininterrotta e una notevole attività elettrica.

Un temporale “bloccato” tra Etna e Peloritani

A causare l’evento è stata una particolare configurazione atmosferica: le correnti caldo-umide prefrontali, in risalita dal Mar Ionio, hanno incanalato una cella temporalesca tra i rilievi dell’Etna e la catena dei Peloritani, bloccandola per ore nella valle dell’Alcantara. Questo tipo di fenomeno, noto come “temporale autorigenerante”, è in grado di autoalimentarsi grazie all’energia termica e all’umidità presenti nei bassi strati, generando precipitazioni persistenti nello stesso territorio per lunghi intervalli di tempo.

Il risultato è stato un nubifragio localizzato ma di estrema intensità, accompagnato da grandinate di media dimensione, raffiche di vento e una spettacolare attività elettrica visibile per chilometri: nella notte, il cielo è stato illuminato quasi costantemente dai fulmini, specie sul versante nord dell’Etna.

Le previsioni per oggi: attenzione ancora all’instabilità

Per la giornata odierna il meteo si mantiene instabile su buona parte dell’area etnea. In mattinata sono previsti rovesci e temporali sul mare Ionio, con probabile coinvolgimento delle fasce costiere. Dalla tarda mattinata, invece, saranno le zone interne a fare i conti con nuovi temporali localmente intensi, che potrebbero estendersi nuovamente verso le aree costiere, anche se in modo più sporadico rispetto alla notte precedente.

Alcuni nuclei temporaleschi potranno assumere caratteristiche di una certa violenza, con raffiche di vento improvvise e nuove grandinate di piccola o media intensità. La buona notizia è che, secondo gli ultimi modelli, nella serata di oggi si assisterà a un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno della stabilità a partire dalla notte.

Temperature in calo ma ancora caldo

In termini termici, la situazione resta ancora calda, ma con un lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30-32°C nelle zone interne, mentre lungo le coste il caldo sarà più moderato ma comunque percepibile, complice l’umidità ancora elevata. La discesa delle temperature è legata all’arrivo della goccia fredda in quota dal basso Tirreno, che sta destabilizzando l’atmosfera regionale.

Un campanello d’allarme per l’estate siciliana

Questo episodio conferma la crescente frequenza di eventi meteo estremi anche nel cuore del Mediterraneo. Il verificarsi di temporali autorigeneranti di tale portata, in una fase prefrontale, è indice di un’atmosfera sempre più instabile, alimentata dal forte riscaldamento estivo e da correnti in quota più dinamiche.

Gli effetti possono essere drammatici, con rischi idrogeologici crescenti anche in assenza di sistemi temporaleschi organizzati su vasta scala. La gestione di questi fenomeni richiede sistemi di allerta tempestivi e la massima attenzione da parte delle autorità e dei cittadini, soprattutto nei territori montuosi e vallivi dove il rischio alluvionale può svilupparsi in pochi minuti.

Il meteo di oggi in Sicilia resta dunque sotto osservazione: sebbene sia previsto un miglioramento serale, il potenziale instabile resterà elevato almeno fino a domani, richiedendo attenzione su tutto il settore etneo e peloritano.

