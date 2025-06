Maltempo Sicilia, situazione critica: temporali auto-rigeneranti da Palermo a Cefalù. Alluvione sull’Etna | LIVE

MeteoWeb

Diventa subito critica la situazione del maltempo in Sicilia, a causa dei fenomeni violentissimi in corso. I temporali si stanno intensificando a causa della goccia fredda proveniente dal mar Tirreno: sono fenomeni molto violenti, che iniziano a stazionare da ore nelle stesse zone. Piove a dirotto tra Palermo e Cefalù: sono già caduti 57mm di pioggia a Cefalù, 43mm a Monreale, 35mm a Palermo città dove la temperatura è crollata a +20°C in pieno giorno e decine di migliaia di persone – colpevoli di non aver seguito MeteoWeb nei giorni scorsi – si ritrovano in giro al freddo in maniche corte, sprovviste di ombrelli e abbigliamento adeguato.

Una vera e propria alluvione, invece, sta colpendo il versante orientale dell’Etna dove sono già caduti 126mm di pioggia a Zafferana Etnea, 99mm a Fornazzo, 60mm a Linguaglossa, 33mm a Piedimonte Etneo, 32mm a Linera, 21mm a Nunziata di Mascali, 18mm a Giarre. Un grosso tornado ha colpito le campagne di Siracusa, mentre i fenomeni meteo più estremi si verificheranno nei prossimi giorni: domani, giovedì 19 giugno, e dopodomani, venerdì 20.

