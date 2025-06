Maltempo, grandine devastante in Slovenia: danni ingenti a case e campi nel Goričko | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo eccezionalmente violenta ha colpito l’Europa centrale e meridionale, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Tra le aree più colpite figura il nordest della Slovenia, dove la regione del Goričko sta facendo i conti con una grandinata di proporzioni drammatiche che si è abbattuta nel pomeriggio-sera di martedì 3 giugno.

Più di 200 abitazioni danneggiate: il bilancio è solo provvisorio

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, oltre 200 abitazioni sono state colpite da chicchi di grandine, alcuni dei quali di dimensioni notevoli. Le immagini che arrivano dalle zone rurali mostrano tetti perforati, serre devastate e vetri in frantumi: il paesaggio è quello tipico lasciato da un evento meteorologico distruttivo.

Il sindaco di uno dei comuni colpiti ha definito la situazione “catastrofica”, aggiungendo che i danni sono estesi e ancora difficili da quantificare. La Protezione Civile slovena è intervenuta con squadre di soccorso e rilievo danni.

Oltre 400 ettari di campi agricoli danneggiati

Oltre alle abitazioni, la grandine ha inflitto gravi perdite all’agricoltura. Le prime stime indicano che più di 400 ettari di colture sono stati danneggiati o completamente distrutti. Tra le colture più colpite: vigneti, frutteti e campi di cereali.

Molti agricoltori parlano già di perdite totali per la stagione in corso, con pesanti ripercussioni sull’economia locale. La situazione è particolarmente critica per le comunità rurali del Goričko, tradizionalmente legate alla produzione agricola.

Instabilità esplosiva sull’Europa sudorientale

L’evento si inserisce in un contesto di forte instabilità atmosferica che sta interessando vaste aree dell’Europa centro-meridionale. Masse d’aria molto umida in risalita dal Mediterraneo si stanno scontrando con correnti più fresche in discesa da nord-est, generando temporali violenti e grandinate.

Si tratta di fenomeni convettivi severi resi più frequenti e intensi dalla crescente instabilità climatica. Le zone colpite in Slovenia rientrano ora tra le aree soggette a rischio idro-meteorologico elevato.

Una crisi che rilancia il dibattito sul rischio climatico

L’accaduto riporta l’attenzione sul tema della resilienza agricola ai cambiamenti climatici. Le autorità slovene stanno valutando l’avvio di misure emergenziali e risarcimenti per le famiglie e le imprese agricole colpite.