Maltempo Spagna, violenta grandinata a La Roda: abitazioni allagate, alberi abbattuti e strade trasformate in fiumi | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo tra pioggia e grandine ha colpito La Roda nel pomeriggio, lasciando dietro di sé una scia di danni. Le conseguenze sono state immediate e pesanti: abitazioni e garage allagati, alberi sradicati e strade completamente invase dall’acqua, trasformate in veri e propri torrenti in piena. La forza dell’acqua ha reso impraticabili diverse vie del centro urbano, causando gravi disagi alla circolazione e ingenti danni a strutture pubbliche e private. Alcuni cittadini hanno raccontato di aver visto l’acqua salire rapidamente fino a invadere le stanze inferiori delle loro abitazioni, mentre in molti garage l’allagamento ha compromesso veicoli e impianti.

Il Comune di La Roda è intervenuto prontamente: squadre di vigili del fuoco, polizia locale e operatori municipali sono stati mobilitati per prestare soccorso alla popolazione e ripristinare la sicurezza. Decine di interventi si sono concentrati sulla rimozione di alberi caduti e sullo svuotamento di locali sommersi dall’acqua.