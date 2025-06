Maltempo: strada statale dello Stelvio chiusa dopo frana

MeteoWeb

La strada dello Stelvio è stata chiusa per una frana causata dal maltempo che ieri sera ha colpito l’arco alpino e la Valtellina. Un muro di contenimento ha ceduto rovesciando sull’asfalto fango, detriti e massi che hanno danneggiato la sede stradale della statale 38 nei pressi di Bagni Vecchi lato Bormio. L’accesso al passo dello Stelvio è consentito dal versante altoatesino e dalla sponda del Trentino.

