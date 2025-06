Maltempo, supercella in Veneto: grandine fino a 5cm tra Vicentino e Trevigiano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Altra giornata di forti temporali oggi al Nord Italia. Particolarmente colpito il Veneto, dove si è formata una supercella con grandine grossa nel Trevigiano. In particolare, è segnalata grandine sui 5cm diametro a Montebelluna e Altivole, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Massima attenzione per la supercella in atto: il nucleo è in moto verso est. Grandine medio/grossa anche in provincia di Vicenza, come a Rosá, nel Bassanese, e a Casoni di Mussolente. Nel Vicentino, è caduta anche tanta pioggia: segnaliamo 34mm a Rosà, 23mm a Mussolente, 22mm a Bassano del Grappa.

Maltempo Veneto, grandine grossa cade a Montebelluna

