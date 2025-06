Maltempo, Supercelle al Nord e al Centro Italia: grandine enorme, ed è solo l’inizio…

MeteoWeb

Sono arrivati, come da previsioni, i primi forti temporali sull’Italia settentrionale e centrale. Vere e proprie supercelle temporalesche stanno colpendo gran parte del Nord e del Centro, con rovesci di pioggia molto intensi e furiose grandinate. Spiccano i 37mm di pioggia caduti al Colle San Bernardo, valico delle Alpi Liguri al confine tra Piemonte e Liguria, nella stessa zona già colpita dai forti temporali di ieri pomeriggio.

Segnalata grandine grossa in molte località. Temperature in picchiata nelle zone interne dell’Abruzzo e nel Lazio centro-meridionale colpito da forti temporali pomeridiani, e questo è solo l’inizio: si tratta dei primi fenomeni pre-frontali rispetto alla goccia fredda che da domani scatenerà una settimana di forte maltempo sull’Italia intera. Tutti i dettagli nel video:

