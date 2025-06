Maltempo, supercelle devastanti in Francia: grandine gigante per la tempesta in arrivo sull’Italia | FOTO

MeteoWeb

La serata del 25 giugno 2025 ha visto la Francia occidentale e centrale travolta da un violento episodio di maltempo estremo, con la formazione simultanea di almeno quattro supercelle che hanno coperto porzioni estese del Paese. Si tratta di un evento meteorologico raro e pericoloso, che ha già causato ingenti danni e che, secondo le ultime proiezioni, potrebbe coinvolgere parzialmente anche il Nord Italia nella giornata di domani.

Le supercelle temporalesche – tra le strutture convettive più potenti e pericolose dell’atmosfera – hanno prodotto fenomeni estremamente violenti: grandinate con chicchi di dimensioni eccezionali, shelf cloud minacciose, nubifragi e forti colpi di vento lineari. In alcuni casi, le immagini radar e satellitari hanno evidenziato la presenza di nuclei autorigeneranti, capaci di mantenere la loro intensità per diverse ore consecutive.

Rouen sotto assedio: shelf cloud impressionante e nubifragi

Tra le zone più colpite nelle ultime ore figura l’Haute-Normandie, e in particolare la città di Rouen, dove una shelf cloud spettacolare ha annunciato l’arrivo della tempesta. L’impatto del sistema è stato immediato: raffiche di vento, precipitazioni torrenziali e fulminazioni continue hanno messo sotto pressione l’intera area urbana. Le autorità locali hanno segnalato allagamenti diffusi, blackout elettrici e numerosi interventi dei vigili del fuoco.

La shelf cloud – una tipica formazione nuvolosa associata al fronte di raffreddamento delle supercelle – è stata documentata da numerosi cittadini, offrendo un’immagine visiva potente del rischio meteorologico in atto. Si tratta di una struttura arcuata e bassa che avanza rapidamente, spesso preludio di forti raffiche di downburst.

Aquitania: grandine gigante da quasi 10 cm di diametro

Ancora più drammatiche le segnalazioni dalla regione dell’Aquitania, nel sud-ovest della Francia. Qui si sono verificate grandinate di intensità rovinosa, con chicchi che in alcuni casi hanno sfiorato i 10 centimetri di diametro. Un dato che rientra nella categoria di “giant hail” secondo le scale internazionali, con potenziali danni estesi a colture, tetti, automobili e strutture leggere.

Le immagini condivise da meteorologi e residenti mostrano scene impressionanti: veicoli danneggiati, serre sfondate, alberi mutilati dalla violenza dei chicchi. Alcune località hanno visto l’intervento della protezione civile per evacuazioni temporanee e messa in sicurezza di edifici scolastici e ospedali.

Tempesta nel Gers: Montégut travolta da una supercella violenta

Nel dipartimento del Gers, una violenta tempesta ha colpito in pieno il comune di Montégut. Anche qui le testimonianze parlano di raffiche di vento devastanti, rovesci improvvisi e nuove segnalazioni di grandine di grandi dimensioni. La struttura temporalesca si è mossa da ovest verso est seguendo una linea instabile di convergenza, alimentata da aria molto calda e umida proveniente da sud e da una blanda ondulazione del getto in quota.

Questo episodio dimostra ancora una volta come la Francia sud-occidentale sia spesso zona di innesco per sistemi convettivi organizzati, in presenza di configurazioni sinottiche favorevoli come quelle attualmente in atto.

Domani tocca al Nord Italia? Cosa aspettarsi

Il fronte temporalesco che ha scatenato il maltempo in Francia è previsto in spostamento verso est nelle prossime 24 ore. Secondo i modelli ad alta risoluzione, tra il pomeriggio e la sera del 26 giugno, l’instabilità potrebbe raggiungere il Nord-Ovest italiano, in particolare le zone alpine, prealpine e pedemontane del Piemonte, della Lombardia e della Liguria.

Non si esclude la possibilità di temporali intensi localizzati, con fenomeni che potranno essere accompagnati da grandine, raffiche di vento e locali nubifragi. Le condizioni saranno da monitorare con grande attenzione anche a causa dei forti contrasti termici generati dal caldo africano preesistente.

Le prossime ore saranno cruciali per valutare l’evoluzione della situazione e per eventuali allerte da parte della protezione civile italiana. In particolare, saranno da osservare eventuali segnali di storm splitting o formazione di supercelle isolate anche sul versante italiano alpino e prealpino.

Un evento che conferma l’estremizzazione del clima europeo

Il violento episodio che sta interessando la Francia rientra in un contesto più ampio di estremizzazione meteorologica sul continente europeo. Le elevate temperature, l’umidità in quota e l’energia potenziale disponibile (CAPE) stanno diventando fattori sempre più comuni nei mesi estivi, favorendo temporali severi e grandinate giganti come mai prima d’ora.

La frequenza con cui fenomeni di questo tipo si verificano – e l’intensità con cui colpiscono aree densamente popolate – pone interrogativi cruciali su prevenzione, adattamento e resilienza climatica. Le immagini dalla Francia non sono solo impressionanti: sono un monito per tutta l’Europa.