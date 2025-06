Maltempo Svizzera, linea temporalesca investe Ginevra e Berna: forti piogge e raffiche violente

MeteoWeb

Una intensa linea temporalesca ha attraversato nel pomeriggio la Svizzera occidentale, colpendo duramente l’area di Ginevra e spingendosi rapidamente verso i cantoni centrali e orientali. Si segnalano precipitazioni di forte intensità, accompagnate da raffiche di vento impetuose e un sensibile calo delle temperature nelle aree colpite.

Forti temporali tra Ginevra, Jura e Doubs: pioggia torrenziale e vento

L’attività temporalesca si è originata lungo una linea di instabilità avanzata da ovest, che ha investito dapprima il bacino del Lemano, compresa la città di Ginevra, con un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche nel primo pomeriggio. A seguire, rovesci intensi si sono abbattuti sui settori del Jura e del vicino dipartimento francese del Doubs, accompagnati da raffiche di vento che localmente hanno superato i 70 km/h.

Berna sotto la pioggia: allerta per possibili allagamenti locali

Nel corso del tardo pomeriggio, i temporali si sono spostati verso est raggiungendo anche la città di Berna, dove si sono registrati accumuli significativi di pioggia in breve tempo. Le autorità monitorano il rischio di allagamenti localizzati, soprattutto nelle aree urbane soggette a ristagni d’acqua e con scarso drenaggio.

Temperatura in calo e ventilazione in rinforzo: attenzione alle prossime ore

Le temperature, che nel primo pomeriggio si aggiravano ancora attorno ai 27°C a bassa quota, sono scese sensibilmente al passaggio della perturbazione. In prossimità delle celle temporalesche, sono state segnalate raffiche improvvise di vento con potenziale di danni localizzati.

Le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi nel corso della serata, ma non si escludono ulteriori rovesci sparsi residui fino alla notte nelle aree interne e montuose del Paese.

Situazione meteo da monitorare: nuovi temporali nei prossimi giorni?

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici, non si esclude che la situazione rimanga instabile anche nei prossimi giorni, con nuove fasi temporalesche pomeridiane attese sulle Alpi e sull’Altopiano. La combinazione di aria umida in arrivo da sud-ovest e di impulsi più freschi in quota potrebbe favorire la formazione di nuovi episodi convettivi.