Maltempo, tempesta su Palermo e Mondello: shelf cloud spettacolare, nubifragi e downburst | FOTO

Nonostante la sua presenza prolungata, la goccia fredda che da giorni staziona sull’Italia continua a generare instabilità atmosferica significativa, soprattutto sulle regioni del Sud. Anche in un contesto in cui parte dell’energia disponibile in quota è stata già consumata dai temporali dei giorni precedenti, la situazione resta favorevole alla formazione di nuovi fenomeni intensi. Lo dimostra quanto accaduto poche ore fa nel capoluogo siciliano.

Palermo colpita da un forte temporale: lo spettacolo (e la minaccia) della shelf cloud

In mattinata, un intenso nucleo temporalesco si è formato rapidamente a ridosso della costa nord-occidentale della Sicilia, coinvolgendo in particolare la zona tra Palermo e Mondello. L’evento è stato preceduto da una shelf cloud imponente e spettacolare, una nube arcuata che annuncia spesso l’arrivo di temporali severi. Le immagini che stanno circolando sui social mostrano un cielo cupo e minaccioso, con una struttura nuvolosa estesa e ben definita: un segnale visivo potente del tipo di dinamica in atto.

Il passaggio della cella temporalesca ha comportato nubifragi localizzati, raffiche di vento improvvise e una significativa attività elettrica, accompagnata da brevi ma violenti downburst che hanno investito il litorale e l’area urbana. La situazione ha causato disagi alla viabilità, soprattutto lungo i viali costieri, e momentanee interruzioni nei collegamenti aerei minori.

Le condizioni favorevoli: umidità nei bassi strati e wind shear in quota

Il contesto meteorologico che ha favorito la nascita del temporale palermitano è riconducibile alla persistente presenza della goccia fredda in quota, che mantiene l’atmosfera instabile e favorisce la risalita di masse d’aria umide dal basso Tirreno. Sebbene l’energia potenziale convettiva disponibile (MUCAPE) in quota fosse parzialmente ridotta rispetto ai giorni precedenti, i bassi strati dell’atmosfera, specie lungo le zone costiere, erano ancora molto ricchi di umidità.

Secondo le analisi modellistiche, il MUCAPE nella zona di Palermo si aggirava tra i 1000 e i 2000 J/kg, un valore più che sufficiente per innescare fenomeni convettivi di moderata o forte intensità. Ma non è stato solo il calore e l’umidità a fare la differenza. Un elemento chiave è stato anche la presenza di un moderato wind shear, ovvero un cambio nella direzione e nell’intensità del vento con l’altezza. Questa configurazione ha aiutato il temporale a organizzarsi meglio, mantenendosi attivo più a lungo e favorendo la formazione della shelf cloud.

Shelf cloud: cosa indica e perché non va sottovalutata

La shelf cloud è una struttura nuvolosa a forma di mensola che si forma nella zona di avanzamento di un sistema temporalesco. La sua presenza è spesso indice di raffiche di vento discendente, chiamate downburst, e può precedere piogge intense, grandine o colpi di vento. Non è solo uno spettacolo affascinante da osservare, ma anche un segnale da prendere molto sul serio sul piano della sicurezza.

Nel caso di oggi, la shelf cloud ha preceduto un outflow freddo che ha raggiunto rapidamente le coste palermitane, provocando l’esplosione del temporale e l’arrivo repentino del maltempo. Fenomeni di questo tipo sono noti per la loro breve durata ma alta intensità, e rappresentano un rischio concreto soprattutto in contesti urbani e costieri.

Un’estate instabile: la goccia fredda non lascia il Sud

Questo evento si inserisce in una fase meteorologica particolarmente instabile per il Sud Italia, dove la goccia fredda in quota ha favorito negli ultimi giorni la formazione di numerosi temporali pomeridiani, spesso accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. A differenza delle classiche ondate di calore africane, questa configurazione sinottica mantiene attiva una circolazione ciclonica e promuove forti contrasti tra masse d’aria, aumentando la probabilità di fenomeni intensi ma localizzati.

Secondo le previsioni, l’instabilità potrebbe proseguire anche nelle prossime 24-48 ore, seppur con fenomeni più sporadici. Tuttavia, episodi simili a quello di Palermo potrebbero ripresentarsi localmente, specie lungo le coste dove l’umidità residua resta elevata e le temperature superficiali del mare forniscono ulteriore energia all’atmosfera.

Conclusione: spettacolo atmosferico, ma anche segnale d’allerta

La tempesta su Palermo con la sua shelf cloud è stata uno spettacolo raro e affascinante, ma rappresenta anche un monito importante su come le condizioni meteorologiche stiano cambiando, diventando più instabili e localmente più violente. In un contesto climatico che alterna lunghi periodi siccitosi a episodi brevi ma intensi, è fondamentale non sottovalutare nessun segnale del cielo. Il meteo non è più solo una questione di previsioni, ma un linguaggio da imparare a leggere con attenzione.

