Maltempo estremo: violente tempeste colpiscono il sud-est della Francia con grandine e nubifragi. Permane l’allerta arancione

La giornata odierna si sta rivelando particolarmente critica sul fronte meteorologico in Francia, dove una nuova ondata di maltempo severo sta interessando ampie aree del sud-est del Paese. Una linea temporalesca ben strutturata si è organizzata tra il Gard e la Valle del Rodano, innescando una serie di fenomeni intensi: piogge torrenziali, grandinate e forte attività elettrica.

Temporali violenti tra Rodano e Giura: colpite la Drôme e le Cévennes

Secondo le ultime segnalazioni dei servizi meteorologici locali, intensi temporali stanno attraversando la Valle del Rodano, in particolare lungo l’autostrada A7, dove le precipitazioni risultano eccezionalmente abbondanti e si registrano episodi di grandine a sud di Montélimar, nel dipartimento della Drôme.

Ulteriori celle temporalesche hanno colpito il settore compreso tra Gard e Giura, con piogge violente e chicchi di grandine di dimensioni significative. Tra le aree più colpite figura Saint-Ferréol-Trente-Pas, nel sud della Drôme, dove si segnalano raffiche di vento improvvise e precipitazioni intense in poco tempo.

Nubifragi nelle Cévennes: oltre 100 mm di pioggia

Particolarmente colpita anche la fascia montuosa delle regioni Cévenoles, dove si sono verificati veri e propri nubifragi. A Brissac, nel cuore dell’area, si registrano accumuli superiori ai 100 mm in poche ore. Dati preoccupanti arrivano anche dagli ardechois Cevennes, dove l’intensità della pioggia ha sollevato timori per frane e allagamenti localizzati.

Allerta arancione per temporali e rischio inondazioni

Alla luce della situazione, Météo-France ha confermato lo stato di allerta meteo arancione per temporali su diversi dipartimenti della regione. Le aree attualmente sotto osservazione sono:

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loira

Alta Loira

Rodano

Savoia

Alta Savoia

Contestualmente, sette dipartimenti sono stati inseriti anche in allerta arancione per piogge e rischio esondazioni: Ardèche, Drôme, Isère, Loira, Alta Loira e Rodano. Il terreno già saturo, unito all’intensità delle precipitazioni in corso, aumenta la probabilità di ruscellamenti, allagamenti improvvisi e problemi alla viabilità.

Situazione in evoluzione: massima prudenza nelle aree colpite

Le autorità locali e i servizi di protezione civile raccomandano la massima cautela negli spostamenti e invitano la popolazione residente nei dipartimenti coinvolti a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali. Le condizioni atmosferiche rimarranno instabili ancora per diverse ore e non si escludono ulteriori peggioramenti nel corso della serata.

L’episodio odierno si inserisce in un contesto meteorologico di grande instabilità che da giorni interessa l’Europa occidentale, spesso soggetta a temporali autorigeneranti e fenomeni convettivi severi, alimentati da masse d’aria calda e umida in arrivo dal Mediterraneo.

Conclusione: sorveglianza attiva su un’area fragile

Con il persistere delle condizioni critiche, le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione dell’evento. Gli occhi restano puntati su Rodano, Drôme, Ardèche e Cévennes, territori frequentemente colpiti da fenomeni alluvionali rapidi.