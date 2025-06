Maltempo, tempeste in Spagna: pioggia, grandine e vento travolgono La Rioja | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha investito ieri diverse località della regione di La Rioja, nel Nord della Spagna, dove l’AEMET aveva emesso un’allerta arancione per rischio di temporali. La previsione si è pienamente avverata con piogge intense, grandine e forti raffiche di vento, causando disagi e danni in numerose località. La zona più colpita è stata quella centrale, in particolare Moncalvillo, dove si sono registrati 13,3 litri di pioggia per metro quadrato in pochi minuti. Anche Anguiano (8,3 l/m²), Nájera (8,1) e Haro (7,4) hanno subito precipitazioni significative.

A Logroño, poco prima delle 21, un acquazzone accompagnato da grandine ha sorpreso i partecipanti ai festeggiamenti di San Bernabé. In soli 30 minuti sono caduti 7,4 litri per metro quadrato, provocando allagamenti, la rottura di alberi e la fuga dei cittadini verso rifugi improvvisati, come la stazione ferroviaria.

A Navarrete la grandine ha imbiancato cortili e strade, costringendo i servizi municipali a intervenire. Anche Medrano, Sojuela e Hornos hanno visto le strade imbiancate dalla grandine.