Maltempo, forte temporale con grandine causa inondazioni ad Andorra | FOTO e VIDEO

Un temporale ha generato un’intensa grandinata sul Principato di Andorra nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, causando gravi e diffuse inondazioni. La più grave si è verificata ad Andorra La Vella, sulla Baixada del Moli, dove anche le attività commerciali sono state allagate. In alcuni punti, il traffico è stato interrotto a causa del significativo accumulo di acqua. Con oltre 50mm di pioggia caduti in 15 minuti, i quartieri bassi di Andorra la Vella si sono rapidamente riempiti d’acqua: le immagini a corredo dell’articolo sono davvero impressionanti.

Una caduta di massi ha causato il ristagno d’acqua in alcune strade. Un veicolo è rimasto bloccato sulla strada perché non è riuscito a proseguire a causa della grande quantità di acqua e il conducente è stato tratto in salvo da un escavatore.

Le immagini del violento temporale con grandine ad Andorra la Vella