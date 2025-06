Maltempo, scoppiano i temporali al Nord: nubifragi, raffiche di vento e grandine in Liguria

MeteoWeb

Dopo alcune giornate di relativa stabilità, il Nord Italia è tornato a fare i conti con una nuova fase di instabilità atmosferica. Come previsto dai modelli ad area limitata, un cavo d’onda in quota ha favorito la formazione di nuclei temporaleschi localizzati, visibili chiaramente anche dal radar meteorologico.

Due le aree sotto osservazione: una cella piuttosto attiva si è sviluppata tra Genova e La Spezia, lungo il versante costiero della Liguria centrale, mentre un secondo sistema convettivo sta interessando le Alpi lombarde, in particolare la zona di Sondrio e le vallate limitrofe.

Focus sulla Liguria: temporale intenso e rischio grandine

È soprattutto la cella temporalesca ligure a destare attenzione. Attualmente si registrano rovesci intensi, attività elettrica diffusa e grandinate localizzate nei settori interni e collinari del levante ligure. Le condizioni sono favorevoli alla formazione di temporali multicellulari, alimentati da una leggera convergenza dei venti tra mare e Appennino.

La struttura della nube suggerisce uno sviluppo verticale imponente, con possibile presenza di chicchi di grandine di medie dimensioni. Segnalazioni in tempo reale indicano accumuli pluviometrici localizzati superiori ai 30 mm in meno di un’ora in alcuni tratti del genovese orientale.

Temporali anche sulle Alpi lombarde

Un altro sistema convettivo ha preso forma nel pomeriggio anche sulla fascia alpina della Lombardia, in particolare nelle zone attorno a Sondrio e nelle valli alpine adiacenti. Qui l’instabilità è favorita dalla presenza di aria più fresca in quota che, entrando in contrasto con il suolo ancora caldo, innesca moti convettivi intensi ma localizzati.

Questi fenomeni, sebbene meno intensi rispetto a quelli liguri, possono comunque produrre rovesci intensi e locali grandinate, specialmente lungo i versanti esposti.

Il miglioramento: torna l’anticiclone da domenica 22

La giornata di domenica 22 giugno segnerà un deciso cambio di scenario. L’infiltrazione di aria più fredda in quota odierna rappresenta un’azione transitoria: già dalle prime ore del mattino di domani è previsto un rinforzo anticiclonico sull’Italia centro-settentrionale, che garantirà una netta stabilizzazione delle condizioni meteorologiche.

Il ritorno dell’alta pressione determinerà cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio, con un rialzo graduale delle temperature e una significativa riduzione del rischio temporalesco.

Attenzione però alla variabilità estiva

Come spesso accade nella stagione estiva, il miglioramento anticiclonico non esclude del tutto la possibilità di fenomeni convettivi pomeridiani, specialmente in montagna o lungo le dorsali interne. Tuttavia, si tratterà di fenomeni isolati e di breve durata, molto diversi per dinamica e intensità rispetto ai temporali odierni.

Conclusione: un break instabile ma di breve durata

Il passaggio instabile che interessa il Nord Italia rappresenta un tipico break estivo legato a un temporaneo indebolimento dell’anticiclone.

Con il rinforzo dell’alta pressione già da domenica 22 giugno, ci attendono giorni più stabili e soleggiati, in attesa di eventuali nuove dinamiche atmosferiche che l’estate potrà ancora riservare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: