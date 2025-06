Maltempo Toscana, attivo il portale per i danni di febbraio-marzo

MeteoWeb

“Attivo il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni e domanda di contributo per privati, attività produttive e attività agricole a seguito degli eventi meteorologici di febbraio-marzo 2025. La domanda va presentata entro il 31 luglio. Faccio appello ai cittadini che hanno subito danni a compilare la domanda online di ricognizione e richiesta danni, è l’unico strumento per procedere al risarcimento nella fase successiva”. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.