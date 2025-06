Maltempo Toscana: vento improvviso danneggia stabilimenti a Viareggio

MeteoWeb

Un vento improvviso, durato pochi secondi, ha danneggiato questa mattina alcune tende e divelto diversi ombrelloni in due bagni della terrazza della Repubblica di Viareggio (Lucca). Fortunatamente, data l’ora, nessuno è rimasto coinvolto. Diversi i danni alle strutture degli stabilimenti, il bagno Esperia e Le Due Sorelle. Un evento improvviso e capitato senza che le condizioni meteo facessero presagire niente di simile che ha colto di sorpresa. La situazione è tornata poi alla normalità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.