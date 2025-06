Maltempo Trentino Alto Adige, temporale a Bolzano: albero cade nel Parco Madonna

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo oggi il Trentino Alto Adige, scaricando fino a 48mm di pioggia a Predazzo, 39mm a Moena, 20mm a Bieno. Durante il temporale che nel pomeriggio si è abbattuto su Bolzano, un albero si è spezzato nel Parco Madonna ed è caduto sulla pedociclabile che da via Vintola porta all’omonimo parchetto. La zona è stata messa in sicurezza e recintata dai Vigili del Fuoco. Attualmente il Centro Vintola è accessibile solo da via Weggenstein. Gli alberi di Parco Madonna sono stati recentemente potati proprio per evitare incidenti come quello avvenuto questo pomeriggio.

