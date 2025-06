Maltempo, tuoni come bombe a Reggio Calabria: temporale improvviso nato sulle colline della città | LIVE

MeteoWeb

Forte temporale in atto a Reggio Calabria: si è formato improvvisamente sulle colline della città poco prima delle ore 13:00 e sta provocando un vero e proprio nubifragio nelle aree collinari (e non solo). I primi dati pluviometrici riportano 12mm a Pietrastorta e 4mm a Reggio città ma sono ancora molto parziali. Il centro storico e la zona nord di Reggio sono letteralmente sott’acqua, colpite da un violento nubifragio ma soprattutto da decine di saette che cadono tra le case provocando rombi fortissimi del tuoni e conseguenti tremori del suolo. La temperatura è crollata a +20°C in riva al mare in pieno giorno.

Il maltempo imperversa da giorni tra Calabria e Sicilia, per la goccia fredda che ha alimentato già da martedì fenomeni meteo estremi con nubifragi e grandinate in tutto il territorio meridionale. Questi fenomeni proseguiranno anche nel weekend.

