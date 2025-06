Maltempo Turchia, forte pioggia, vento e grandine paralizzano Konya | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte acquazzone con un’intensa grandinata si sono abbattuti su Konya, città della Turchia, sull’altopiano centrale dell’Anatolia. La visibilità è diminuita in molti punti, con molti alberi caduti sulle strade che hanno interrotto il traffico. La forte pioggia e la grandine hanno paralizzato la vita in città. La pioggia è stata particolarmente intensa nei distretti di Meram, Selçuklu e Karatay. In breve tempo si sono formate pericolose pozze e l’acqua ha raggiunto livelli pericolosi in alcuni sottopassaggi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Alberi sono caduti in via Kemerli e vicino al parco Kültür nel quartiere di Selçuklu, e frammenti sono caduti dai tetti delle case in alcuni punti. Le autorità hanno invitato alla cautela e a prendere precauzioni contro alluvioni lampo, fulmini, grandine e interruzioni dei trasporti.