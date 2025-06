Maltempo USA, alluvione lampo sorprende il Texas: diversi morti e dispersi a San Antonio | FOTO

MeteoWeb

Almeno 11 persone sono morte e diverse risultano ancora disperse dopo che un’alluvione lampo ha colpito San Antonio, in Texas (USA). Le forti tempeste di mercoledì e giovedì hanno travolto diverse auto, trasformando le strade in fiumi in piena. Il dipartimento dei vigili del fuoco di San Antonio ha dichiarato che i soccorritori stanno cercando almeno 4 persone disperse a causa delle inondazioni. Le autorità hanno sottolineato inoltre che il bilancio delle vittime potrebbe cambiare e che le attività di ricerca e recupero richiederanno giorni.

Venerdì pomeriggio ora locale sono stati eseguiti più di 70 salvataggi. Almeno 4 persone sono state trasportate in ospedale con ferite lievi, ha riportato la CBS.

Sono state identificate al momento 3 delle persone morte a causa delle inondazioni: Martha De La Torre Rangel, Matthew Angel Tufono e Victor Manuel Macias Castro.