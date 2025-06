Maltempo USA, forti temporali nel Midwest: danni e vittime in Minnesota e North Dakota

MeteoWeb

Venti impetuosi hanno colpito il Midwest settentrionale, negli USA, causando danni a un aeroporto in Minnesota e tre morti nel North Dakota. Lo sceriffo della contea di Cass, Jesse Jahner, ha dichiarato in conferenza stampa che due uomini e una donna sono rimasti uccisi in due diverse località della città di Enderlin nella tarda serata di venerdì 20 giugno. Enderlin si trova a circa 92km a sud-ovest di Fargo. Circa 24.000 utenze sono rimaste senza elettricità nel North Dakota. Segnalati anche diversi tornado nello stato.

Forti venti hanno colpito anche alcune zone del Minnesota. Il Servizio Meteorologico Nazionale di Grand Forks ha segnalato raffiche di vento fino a 171km/h all’aeroporto regionale di Bemidji durante la notte. Un responsabile delle emergenze ha segnalato ingenti danni causati dalla caduta di alberi e auto con persone intrappolate all’interno.

Il personale addetto alla gestione delle emergenze della contea di Beltrami ha dichiarato che i danni all’area di Bemidji sono “ingenti” e che decine di linee elettriche sono state interrotte. “Si prega di non mettersi in viaggio se non in caso di emergenza. Molte strade sono bloccate e ci sono moltissime linee elettriche fuori uso. Purtroppo ci sono anche danni significativi alle strutture. Stiamo intervenendo per numerose perdite di gas”, ha dichiarato l’agenzia in un post su Facebook questa mattina. Quasi 34.000 utenti in Minnesota sono rimasti senza elettricità, secondo poweroutage.us.