Maltempo USA, inondazioni in Texas e West Virginia: almeno 16 morti e diversi dispersi

Durante il weekend, intense precipitazioni hanno provocato inondazioni devastanti in Texas e West Virginia, causando almeno 13 morti a San Antonio e 3 (tra cui un bambino di 3 anni) in West Virginia. Diverse persone sono ancora disperse e le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza e mobilitato la Guardia Nazionale per le operazioni di salvataggio. Secondo il National Weather Service, l’alluvione è arrivata nell’area di San Antonio giovedì 12 giugno, quando sono caduti 155mm di pioggia, di cui circa 100 in un’ora.

Il Governatore del West Virginia, Patrick Morrisey, ha invece dichiarato lo stato di emergenza per la contea di Ohio: ieri ha detto che in alcune zone sono caduti circa 75-100mm di pioggia in meno di un’ora, e si sono verificate inondazioni improvvise nella città di Wheeling e nelle città di Triadelphia e Valley Grove.

Il National Weather Service avverte che alcune zone del Montana, del Wyoming, del South e North Dakota potrebbero essere soggette a forti temporali con grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento, alcune a oltre 120km/h.