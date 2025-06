Maltempo USA, sistema temporalesco su 2.500 km: allerta totale dal Texas a New York

MeteoWeb

La settimana si è aperta sotto una nuova allerta meteo per gran parte degli Stati Uniti orientali: un’estesa area instabile minaccia milioni di americani dal Golfo del Messico fino agli Appalachi e al Nord-Est. Le previsioni meteo parlano chiaro: temporali violenti, possibili tornado e un alto rischio di inondazioni lampo stanno per colpire nuovamente vaste porzioni del Paese.

Settimana ad alta tensione: piogge intense e temporali severi

L’inizio della nuova settimana lavorativa coincide con un altro intenso sistema di bassa pressione in discesa dal Canada, destinato a generare un fronte freddo attivo e potenzialmente distruttivo. Questo fronte perturbato si estenderà attraverso il Midwest e raggiungerà il Nord-Est nella giornata di lunedì, innescando una nuova fase di forte maltempo.

Secondo la NOAA, le aree più esposte ai temporali severi saranno quelle a ridosso dei Grandi Laghi e parte della Valle dell’Ohio, dove si potranno registrare raffiche di vento molto intense e perfino tornado. Attenzione massima in Pennsylvania e New York, dove le condizioni potrebbero rapidamente degenerare.

Il Sud-Est non è al sicuro: minaccia anche per la Tennessee Valley

Anche il Sud-Est degli USA dovrà fronteggiare forti temporali. I meteorologi segnalano un’elevata possibilità di storm cells attive fin dalle prime ore di lunedì, pronte a colpire tra Mississippi, Alabama, Georgia e Carolina del Sud.

Le città a rischio includono Jackson, Mobile, Atlanta, Nashville e Charlotte. Qui, il mix tra aria calda e umida e instabilità atmosferica potrebbe favorire la formazione di temporali esplosivi, con un rischio concreto di venti distruttivi e grandine.

Allarme alluvioni lampo: allerta su 12 stati

Non è solo la violenza dei temporali a preoccupare: l’accumulo di pioggia previsto in poche ore potrebbe dar luogo a inondazioni improvvise. Il Weather Prediction Center (WPC) della NOAA ha classificato diverse aree con un rischio livello 2 su 4 per flash flood.

Particolarmente vulnerabili le regioni interne di Pennsylvania e New York, dove si prevedono piogge torrenziali anche superiori a 50 mm/h. Le città di Scranton e Syracuse sono già in stato di allerta per potenziali alluvioni.

Situazione simile anche nel Sud-Est: Montgomery, Tallahassee, Atlanta e altri centri urbani sono sotto sorveglianza per la possibilità di flooding urbano e dissesti idrogeologici localizzati.

Sotto stretta osservazione

Questa nuova ondata di maltempo arriva dopo giorni di tempeste violente che hanno già lasciato una scia di danni in Texas, Mississippi e Georgia. La combinazione tra energia atmosferica elevata, umidità abbondante e sistemi frontali attivi rende i prossimi giorni altamente instabili.