Maltempo USA, sospesa la partita del Mondiale per Club Palmeiras-Al Ahly a New York

MeteoWeb

I brasiliani del Palmeiras hanno battuto gli egiziani dell’Al Ahly, in un match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club. Al Meadowlands Stadium di East Rutherford nel New Jersey, vicino New York, il Palmeiras passa in vantaggio al 49′ con un autogol di Abou Ali, il raddoppio dieci minuti dopo firmato da Flaco Lopez. La partita è stata poi sospesa per circa mezzora a causa del maltempo. Come già successo in Pachuca-Salisburgo, il meteo ha quindi condizionato ancora una volta il Mondiale per Club. La partita è stata sospesa al 62° minuto per l’allerta meteo scattata nella zona, con tanto di invito agli spettatori a lasciare gli spalti.

Finita l’allerta, si è tornato a giocare regolarmente. Nella classifica del Gruppo A il Palmeiras si porta momentaneamente da solo al comando con 4 punti, in attesa dell’altra partita tra Porto e Inter Miami. Brasiliani a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale.