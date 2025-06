Maltempo USA, spiccano 4 stati in questa stagione da oltre 1.000 tornado

MeteoWeb

Pur rimanendo ben al di sopra della media storica, la stagione dei tornado del 2025 negli USA è scesa al quarto posto nella classifica degli ultimi 15 anni, dopo aver trascorso gran parte dell’anno al secondo posto per intensità, dietro solo all’esplosiva stagione del 2011. Alimentati da una serie di importanti outbreak a metà marzo, inizio aprile e metà maggio, quattro stati sono emersi come i più colpiti finora quest’anno.

Il Texas è in testa a tutti gli stati con 109 segnalazioni di tornado quest’anno. Illinois e Missouri sono secondi con 105 segnalazioni ciascuno. Il Mississippi ha registrato 100 segnalazioni preliminari. Questi dati sono in netto contrasto con quelli dello scorso anno, alla fine di maggio, quando i primi cinque stati erano Texas, Iowa, Nebraska, Missouri e Oklahoma.

Il cambiamento più significativo rispetto allo scorso anno riguarda l’Iowa, che ha registrato oltre 100 segnalazioni di tornado nel 2024 e solo 11 nel 2025. Nel frattempo, il Mississippi ha registrato solo 11 segnalazioni lo scorso anno, ma 100 quest’anno.

Oltre 1.000 tornado nel 2025, 260 in più rispetto alla media storica

Al 31 maggio 2025, lo Storm Prediction Center (SPC) ha registrato 1.042 segnalazioni preliminari di tornado filtrate a livello nazionale, 260 in più rispetto alla media storica di 782.

Il Nord-Ovest pacifico, il Wyoming, la Virginia Occidentale e il New England non hanno ricevuto segnalazioni di tornado quest’anno.

5 importanti outbreak di tornado hanno determinato l’aumento

Gran parte dell’attività del 2025 è stata causata da quattro importanti outbreak di tornado a marzo e aprile, seguiti da un outbreak durato una settimana a maggio. I giorni con il maggior numero di tornado segnalati sono stati i seguenti:

14-16 marzo: 182 segnalazioni

30-31 marzo: 56 segnalazioni

2-3 aprile: 112 segnalazioni

4-7 aprile: 56 segnalazioni

15-16 maggio: 77 segnalazioni

Conteggio dei tornado: cosa significano i numeri

I dati riportati sono rapporti preliminari filtrati sui tornado inviati allo SPC. Questi numeri riflettono tutti gli avvistamenti di tornado segnalati, ma sono soggetti a modifiche. Più avvistamenti possono essere accorpati in un unico percorso di tornado, mentre le indagini sui danni potrebbero scoprire tornado precedentemente sconosciuti. I tornado che attraversano i confini statali vengono conteggiati solo nello stato in cui ha avuto inizio il loro percorso. I numeri definitivi, basati sui rilievi ufficiali sul terreno condotti dalla NOAA, vengono in genere pubblicati più di un anno dopo la fine della stagione.

Quando si verifica il picco della stagione dei tornado?

Storicamente, il 25 maggio è il giorno di maggiore attività della stagione dei tornado. Durante l’estate e l’autunno, l’attività dei tornado diminuisce, diffondendosi tipicamente verso nord in tutto il Paese. A novembre si verifica una seconda stagione dei tornado.