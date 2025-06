Maltempo USA, tempesta distruttiva in Texas: grandine come palle da baseball e venti devastanti

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo e grandine ha colpito il Texas settentrionale , lasciando dietro di sé danni e preoccupazione. In particolare, la cittadina di Weatherford, situata nella contea di Parker, è stata investita da un temporale severo caratterizzato da raffiche di vento violentissime e grandine di dimensioni eccezionali, comparabili a palline da baseball.

Le autorità e i residenti confermano che la tempesta sta attualmente muovendosi lentamente verso est, minacciando le aree periferiche occidentali di Fort Worth, dove è già in vigore un’allerta per temporali severi. I meteorologi avvertono che si tratta di un sistema particolarmente pericoloso, soprattutto per i danni materiali potenzialmente ingenti e per la sicurezza delle persone esposte.

Grandine Distruttiva: Chicchi fino a 5 cm di diametro

Tra gli aspetti più impressionanti dell’evento spiccano i chicchi di grandine di dimensioni straordinarie: secondo le segnalazioni, si sono osservati frammenti di ghiaccio larghi fino a 5 cm, l’equivalente di una pallina da baseball. Questa tipologia di grandine ha il potenziale per frantumare parabrezza, perforare tetti e danneggiare pesantemente le carrozzerie dei veicoli.

Non si tratta di un fenomeno frequente, nemmeno per una zona meteorologicamente attiva come il Texas. L’intensità della grandinata è stata tale da allarmare i residenti e costringere molti a mettersi in salvo in pochi minuti.

Raffiche di Vento fino a 100 km/h: danni e blackout possibili

Oltre alla grandine, il temporale ha generato raffiche di vento estremamente forti, con punte che hanno toccato i 100 km/h. Con una tale intensità, i venti possono spezzare rami, abbattere recinzioni e causare interruzioni nella rete elettrica. Alcune zone della contea di Parker hanno già segnalato blackout temporanei e danni a strutture esterne leggere.

Il rischio tornado al momento è considerato basso ma non assente, per cui si invita comunque alla prudenza nelle aree a rischio più elevato.

La tempesta si sposta verso Fort Worth: allerta attiva

Il sistema temporalesco, secondo gli ultimi dati radar, si sta lentamente spostando verso Fort Worth ovest. In questa fase, la velocità ridotta della tempesta rappresenta un fattore aggravante, poiché permette alla cella temporalesca di scaricare più energia e più grandine su zone circoscritte.

Le autorità hanno emesso allerte meteo mirate per i comuni interessati, invitando la popolazione a rimanere in casa, proteggere i veicoli e evitare spostamenti non necessari.

Previsioni: attenzione alle prossime 24-48 ore

Secondo gli esperti, il Nord del Texas rimarrà esposto al rischio di nuove celle temporalesche anche nei prossimi giorni. La combinazione di aria calda e umida con infiltrazioni fresche in quota potrebbe innescare ulteriori temporali severi con caratteristiche simili.

Allerta Meteo

Il temporale distruttivo che ha colpito Weatherford e si dirige ora verso Fort Worth rappresenta un grave rischio per persone, animali e beni materiali. La grandinata di dimensioni eccezionali e i venti tempestosi stanno già lasciando danni diffusi. In contesti come questo, l’azione tempestiva fa la differenza.