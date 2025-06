Maltempo USA, tornado solleva una casa e la rimette a posto: VIDEO incredibile dalla Florida

MeteoWeb

Un tornado ha colpito Largo, in Florida, mercoledì 25 giugno, danneggiando diverse abitazioni. La telecamera di un citofono ha ripreso qualcosa di incredibile durante il passaggio del vortice: i forti venti hanno sollevato una casa a forma di L, l’hanno messa in verticale su un lato e poi l’hanno rimessa a posto. Incredibili le immagini a corredo dell’articolo.

Stephanie Glenn ha raccontato ad ABC News che sua madre, 76 anni, era all’interno dell’abitazione quando la casa è stata scagliata in aria. “Non so come sia sopravvissuta“, ha detto Glenn. “È stata sballottata e picchiata piuttosto duramente”.

Largo, da non confondere con Key Largo nelle Florida Keys, si trova 32 chilometri a ovest di Tampa, sulla costa del Golfo della Florida.

I tornado producono venti che cambiano repentinamente, spesso soffiando da direzioni opposte durante la rotazione della tempesta. Questa turbolenza può sollevare momentaneamente una struttura e riabbassarla, a volte incredibilmente intatta. Con l’avvento delle telecamere da citofono e degli smartphone, momenti rari come questo vengono immortalati sempre di più, quindi probabilmente non sarà l’ultima volta che assisteremo a riprese così sbalorditive.

L’ufficio del National Weather Service di Tampa ha indagato sui danni e ha stabilito che sono stati causati da un tornado EF1.