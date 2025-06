Maltempo Veneto, proroga dello stato d’emergenza per le alluvioni di maggio-giugno 2024

MeteoWeb

Il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in Veneto per gli eventi alluvionali di maggio-giugno 2024. Il provvedimento riguarda i territori della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, Verona, Padova e Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a Valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce.

“La proroga, richiesta dalla Regione, si è resa necessaria per il completamento degli interventi urgenti, per i quali il Governo Meloni ha già stanziato 26 milioni e 100 mila euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali“, commenta il Ministro Musumeci.