Maltempo, violento temporale nella pedemontana piacentina: grandine in arrivo su Piacenza

MeteoWeb

Un intenso temporale sta interessando in queste ore la fascia pedemontana della provincia di Piacenza, con particolare intensità di maltempo nell’area di Bettola. Dalle prime segnalazioni, si registra la caduta di grandine di medie e grosse dimensioni, accompagnata da piogge battenti e forti raffiche di vento. La perturbazione, in rapido movimento, si sta dirigendo verso Piacenza, dove si prevedono peggioramenti. Le immagini in diretta da Bettola mostrano strade imbiancate e chicchi di grandine di dimensioni significative.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.