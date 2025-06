Mette la mano nel tritacarne e perde 4 dita: bimba ricoverata al Gaslini

MeteoWeb

Una bambina di 18 mesi è rimasta ferita in un grave incidente in un agriturismo di Ne, nell’entroterra genovese, dopo che la sua mano è rimasta incastrata in un tritacarne. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso, presentava l’amputazione di alcune dita. L’intervento chirurgico è stato eseguito dal dott. Catena, direttore dell’Unità di Chirurgia della Mano dell’Ospedale Gaslini: il pollice è risultato integro, mentre il mignolo è stato ricostruito. Le dita centrali, però, hanno riportato danni troppo estesi per poter essere recuperate. Nei prossimi giorni e settimane verrà monitorata l’evoluzione clinica per valutare la funzionalità residua della mano.