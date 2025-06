Marche, escursionista disperso sul Monte Nerone: ricerche in corso

MeteoWeb

Da ieri, martedì 10 giugno, sono in corso le ricerche di un 70enne, Rodolfo Roveti, disperso a Piobbico (Pesaro Urbino), sul Monte Nerone. L’uomo partecipava con una comitiva organizzata al rito della transumanza del bestiame dai pascoli di fondovalle all’alpeggio in cima al Nerone; successivamente aveva deciso di scendere da solo dal rifugio Corsi e, da allora, di lui non si hanno più notizie. Impegnato nelle ricerche personale del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i Carabinieri della provincia.

Al momento sono in corso perlustrazioni nelle zone boschive del luogo, anche con l’ausilio di un’unità cinofila e di droni. Alcune squadre di ricerca si sono calate di corda a causa del terreno impervio per perlustrare la zona.

Al momento della scomparsa Roveti indossava un gilet da escursione verde militare e una maglietta rossa.