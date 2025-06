Mare, l’acidificazione ha raggiunto livelli critici: interi ecosistemi a rischio. Lo studio

MeteoWeb

L’acidificazione dei mari ha raggiunto livelli critici, mettendo a rischio interi ecosistemi a livello globale. È quanto emerge da un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Global Change Biology e guidato dal Plymouth Marine Laboratory (PML), dalla National Oceanic and Atmospheric Administration con sede a Washington e dal Co-operative Institute for Marine Resources Studies dell’Oregon State University. L’acidificazione degli oceani, spesso definita il ‘gemello malvagio’ del cambiamento climatico, è causata dal rapido assorbimento dell’anidride carbonica da parte dei mari, che reagisce con le molecole d’acqua, causando un calo del pH dell’acqua marina. Danneggia le barriere coralline e altri habitat oceanici e, in casi estremi, può dissolvere i gusci delle creature marine.

Finora, l’acidificazione degli oceani non era stata considerata tale da aver oltrepassato il suo ‘limite planetario’. I limiti planetari sono i limiti naturali di sistemi globali chiave – come il clima, l’acqua e la biodiversità della fauna selvatica – oltre i quali la capacità di questi sistemi di mantenere un pianeta sano rischia di venir meno. Gli autori del nuovo studio, però, hanno scoperto che il ‘limite’ dell’acidificazione degli oceani è stato raggiunto circa cinque anni fa.

Lo studio

Lo studio si è basato su misurazioni fisiche e chimiche provenienti da carote di ghiaccio, combinate con modelli informatici avanzati e studi sulla vita marina, che hanno fornito agli scienziati una valutazione complessiva degli ultimi 150 anni.

Lo studio ha rilevato che, entro il 2020, le condizioni medie degli oceani in tutto il mondo erano già molto vicine – e in alcune regioni anche oltre – al limite planetario per l’acidificazione degli oceani. Questo limite è definito come quando la concentrazione di carbonato di calcio nell’acqua di mare è inferiore di oltre il 20% rispetto ai livelli preindustriali. Più in profondità guardavano nell’oceano, peggiori erano i risultati, hanno affermato gli scienziati. A 200 metri di profondità, il 60% delle acque globali aveva superato il limite ‘sicuro’ per l’acidificazione.

“La maggior parte della vita oceanica non vive solo in superficie“, ha ricordato la Professoressa Helen Findlay del PML. “Le acque sottostanti ospitano molte più specie diverse di piante e animali. Poiché queste acque più profonde stanno cambiando così tanto, gli impatti dell’acidificazione degli oceani potrebbero essere molto peggiori di quanto pensassimo”.

Ciò ha avuto, ha aggiunto, enormi implicazioni per importanti ecosistemi sottomarini, come le barriere coralline tropicali e persino quelle delle profondità marine, che hanno fornito habitat essenziali e terreni di riproduzione per le giovani specie. Quando i livelli di pH diminuiscono, le specie calcificanti come coralli, ostriche, cozze e piccoli molluschi noti come farfalle di mare fanno fatica a mantenere le loro strutture protettive, il che si traduce in gusci più deboli, crescita più lenta, riduzione della riproduzione e diminuzione dei tassi di sopravvivenza.