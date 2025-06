Spettacolo celeste: Marte e Regolo in una rara congiunzione visibile a occhio nudo

MeteoWeb

Questa sera Marte dà spettacolo nella congiunzione con la stella Regolo, la più brillante della costellazione zodiacale del Leone. Un evento visibile facilmente a occhio nudo, ma che darà il meglio di sé osservato con un semplice binocolo, con i due punti di luce che quasi si sovrapporranno restando separati da una distanza nel cielo inferiore a un grado. “La congiunzione avverrà poiché il pianeta Marte transiterà nella regione di cielo dominata dalla celebre stella Regolo. Chiaramente, si tratta di un mero allineamento prospettico: al momento della congiunzione, infatti, il pianeta rosso si troverà a circa 275 milioni di chilometri, mentre il cuore del Leone a quasi 80 anni luce, circa ottocento mila miliardi di chilometri”, ha detto l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.

Visibile come un punto nel cielo Regolo è in realtà un sistema stellare composto da 4 stelle, tra cui una nana bianca, il cui nome viene dal latino Regulus, ossia piccolo re, attribuitogli di Copernico, e con Aldebaran, Antares e Fomalhaut è una delle quattro stelle regali dei Persiani, guardiane di solstizi ed equinozi. “A rendere la congiunzione di particolare bellezza sarà il diverso colore dei protagonisti: Marte esibirà la sua proverbiale tinta rossastra, mentre Regolo brillerà di luce azzurra. I due astri coinvolti saranno anche della stessa magnitudine, ossia analoga luminosità”. Un evento visibile facilmente a occhio nudo ma che potrà essere seguito anche in streaming e commentato sul sito del Virtual Telescope Project, a partire dalle 21:45, grazie ai suoi strumenti installati a Manciano (GR), sotto il cielo più puro da inquinamento luminoso della penisola italiana.