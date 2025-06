Maturità: oggi la seconda prova scritta

MeteoWeb

La seconda prova scritta dell’esame di maturità inizierà alle ore 08:30 e sarà dedicata alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio: Latino per il Liceo classico, Matematica per il Liceo scientifico, Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico, Inglese per gli Istituti tecnici del settore economico indirizzo “Turismo”, Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, e così via. La durata della prova varia in base all’indirizzo scolastico. Quest’anno sono 524.415 gli studenti coinvolti negli esami di Stato, di cui 511.349 interni e 13.066 esterni.