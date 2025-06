Maturità, Parmitano: “gli esami come una prova teatrale”

MeteoWeb

Affrontare una sfida con consapevolezza e preparazione può trasformare anche l’esperienza più stressante in un’opportunità di crescita: parola di astronauta. “Ho sempre affrontato gli esami a scuola come una prova quasi teatrale”, ha dichiarato l’astronauta italiano Luca Parmitano, che ha ricordato come aver fatto teatro da ragazzo lo abbia aiutato anche a scuola: “Gli esami sono un’opportunità per cercare di dimostrare quello che si è fatto” e “se si affrontano così si abbassa il livello di stress”.

La cosa importante, ha aggiunto, è “capire che non c’è niente di più importante di quello che sto facendo adesso” e quando le cose si affrontano così lo stress può avere una funzione positiva: “Se la conoscenza è un’antidoto alla paura, la preparazione è un antidoto contro lo stress”. In ogni caso, ha concluso, “il controllo di noi stessi è nelle nostre mani”.