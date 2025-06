Maturità, ecco le tracce della prima prova

MeteoWeb

Al via oggi gli esami di maturità per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni), con la prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal Ministero dell’Istruzione e sono in tutto 7, divise tra 3 diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Gli studenti avranno a disposizione al massimo 6 ore per terminare il compito.

Tra le tracce proposte ci sono testi di Pasolini, Tomasi di Lampedusa, Brendon, Maccioni e Pievani. Secondo le indiscrezioni, c’è anche “I giovani, la mia speranza” un messaggio del giudice Paolo Borsellino. “Rispetto” – parola dell’anno, è una delle tracce proposte: il testo su cui lavorare sarebbe di Riccardo Maccioni pubblicato sul quotidiano Avvenire nel dicembre scorso. Un testo tratto da “L’indignazione è il motore del mondo social, ma serve a qualcosa?” di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, pubblicato su 7, supplemento settimanale del Corriere della Sera il 13 dicembre 2024 è tra le tracce proposte per la tipologia C, il tema di attualità.

Gli anni Trenta e il New Deal tra gli argomenti proposti: il testo è tratto da Piers Brendon “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo” Carocci editore. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.