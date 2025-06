Messico, incendio in un centro di riabilitazione: almeno 12 morti e 6 feriti gravi nello stato di Guanajuato

MeteoWeb

E’ di 12 morti il bilancio ancora provvisorio di un incendio scoppiato all’alba di domenica in un centro di riabilitazione della località di San José Iturbide nello stato messicano di Guanajuato. Lo riferiscono le autorità locali precisando anche che sei feriti, di cui tre in gravi condizioni, sono stati ricoverati nell’ospedale della capitale provinciale. Ancora sconosciute le cause che hanno dato origine alle fiamme che hanno consumato l’intera struttura nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Le autorità, si legge in un comunicato, hanno avviato un’indagine mentre i periti della Procura stanno analizzando i resti del centro in cerca di indizi che possano chiarire le circostanze dell’episodio.