Meteo Abruzzo: Maggio 2025 con -0,3°C e piogge oltre la media. I dati del Cetemps

Il mese di maggio 2025 in Abruzzo si è distinto per un andamento climatico decisamente atipico rispetto agli standard stagionali. Secondo i rilevamenti condotti dal CETEMPS (Centro di Eccellenza Telerilevamento e Modellistica Previsionale), le condizioni meteorologiche sono state contraddistinte da temperature più fresche della norma e da una frequenza superiore della media nelle precipitazioni, con effetti tangibili sia nell’entroterra che lungo la fascia costiera.

Temperature sotto media e instabilità diffusa

L’Abruzzo ha registrato una temperatura media mensile inferiore di circa 0,3°C rispetto al riferimento climatico 1991-2020. Questo scarto, seppur moderato, ha avuto un impatto sensibile soprattutto nelle aree interne, dove l’anomalia negativa si è mostrata più marcata. Curiosamente, le temperature massime sono risultate leggermente più elevate della norma (+0,1°C), mentre le minime hanno fatto segnare un’anomalia negativa più evidente (+0,6°C al di sotto dei valori climatologici), suggerendo notti insolitamente fresche anche in prossimità della stagione estiva.

Piogge sopra la media e fenomeni intensi lungo la costa

Sul fronte delle precipitazioni, il bilancio è stato ancora più eloquente: piogge superiori del 17% rispetto alla media, con episodi particolarmente intensi lungo il litorale del chietino e del pescarese. A metà mese, un violento nubifragio ha colpito queste aree, causando allagamenti, disagi alla circolazione e criticità nelle zone urbane più esposte. Si è trattato del picco più marcato in un contesto già fortemente instabile, che ha visto succedersi diversi episodi di maltempo, spesso accompagnati da rovesci intermittenti e temporali di calore.

Contesto sinottico: un’Europa divisa tra caldo e freddo

La configurazione atmosferica su scala continentale ha giocato un ruolo chiave. Le mappe di geopotenziale hanno mostrato una chiara suddivisione del continente europeo, con un robusto campo anticiclonico sul Nord Atlantico contrapposto a una persistente bassa pressione sull’Europa orientale. Questa disposizione ha favorito la discesa di correnti fredde artiche verso il bacino del Mediterraneo, coinvolgendo in modo diretto l’Italia e in particolare le regioni adriatiche.

Mentre Gran Bretagna, Francia e Penisola Iberica beneficiavano di condizioni più stabili e temperature superiori alla media (fino a +2°C), l’Europa centro-orientale e parte dell’Italia registravano valori termici più bassi del normale, con anomalie negative localmente fino a -3°C. Il contrasto termico generato da questa dinamica ha contribuito a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di fenomeni instabili, specie sulle aree esposte al flusso umido e fresco proveniente da nord.

Analisi climatica regionale: un mese diviso in due

La cronologia degli eventi meteorologici in Abruzzo mostra un mese diviso nettamente in due fasi. La prima settimana si è aperta con tempo secco e temperature sopra la media, lasciando temporaneamente intendere un possibile anticipo estivo. Tuttavia, a partire dalla seconda decade del mese, la situazione si è capovolta: sono giunte due ondate di aria fredda, una intorno alla metà del mese e l’altra nella terza settimana, che hanno riportato il clima su binari decisamente più instabili e freschi.

Nel periodo successivo alla prima settimana, le precipitazioni hanno mostrato un carattere intermittente ma persistente, con piogge frequenti, anche se generalmente di intensità moderata. Solo pochi episodi hanno avuto carattere violento, ma sufficienti a generare disagi significativi, soprattutto nelle aree costiere maggiormente vulnerabili.

Considerazioni finali: un maggio da ricordare per l’Abruzzo

Maggio 2025 in Abruzzo sarà ricordato come un mese dalle connotazioni autunnali più che primaverili, con uno scarto netto rispetto alle tendenze degli ultimi anni, sempre più segnati da anticipi d’estate e lunghi periodi siccitosi. Questo mese ha invece messo in evidenza la persistenza di anomalie fredde e un ritorno a schemi barici tipici del passato, confermando la variabilità estrema che caratterizza il clima mediterraneo in questa fase storica.