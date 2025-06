Meteo, Abruzzo nella morsa del caldo: sfiorati i +38°C ma rischio temporali nel pomeriggio

MeteoWeb

Abruzzo anche oggi nella morsa del caldo, con le temperature che sfiorano i +38°C. Il termometro, secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, raggiunge i +37,7°C all’Aquila (frazione Monticchio), i +35,8°C a Introdacqua (L’Aquila), i +35,1°C a Castiglione a Casauria (Pescara) e i +34,8°C a Bellante (Teramo). Gli esperti di AbruzzoMeteo.org per oggi prevedevano “condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità più probabili a ridosso dei rilievi ma con fenomeni che potrebbero estendersi ed interessare la Valle Peligna, l’Aquilano, l’Alto Sangro e le zone pedemontane e collinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista in serata e in nottata e il tempo stabile tornerà nel fine settimana con temperature in lieve diminuzione, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.