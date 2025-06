Meteo Abruzzo, sfiorati i +39°C nel Pescarese

MeteoWeb

Ancora una giornata di caldo rovente in Abruzzo. Il termometro, secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, sfiora i +39°C a Castiglione a Casauria, nel Pescarese, dove la temperatura è arrivata a +38,6°C. Seguono Introdacqua (L’Aquila), con +37,3°C, Bussi sul Tirino (Pescara), con +37,2°C, L’Aquila (frazione Monticchio), con +37,1°C, e Popoli (Pescara), con +36,5°C. Inoltre, se oggi e domani Pescara è una delle città con il ‘bollino arancione’ del Ministero della Salute, sabato 28 giugno ci sarà ‘bollino rosso’, che indica “condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi”.

Per la giornata odierna, gli esperti di AbruzzoMeteo.org prevedevano “condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Temperature ancora molto elevate con punte massime localmente superiori ai +37-39°C, specie nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Valori meno elevati lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità piuttosto elevati e conseguente caldo afoso”.

