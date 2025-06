Meteo, albedo terrestre in calo: nuovo minimo storico e impatti sul clima globale

MeteoWeb

Secondo gli ultimi dati satellitari del programma CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System), la media mobile a 36 mesi dell’albedo planetario ha raggiunto un nuovo minimo storico: 28,72%. Si tratta di un valore preoccupante, che conferma una tendenza ormai evidente al declino della capacità riflettente del pianeta e che apre scenari inquietanti sul fronte del bilancio energetico terrestre.

Cos’è l’albedo e perché è fondamentale per l’equilibrio climatico

L’albedo rappresenta la frazione di luce solare riflessa dalla superficie terrestre e dall’atmosfera verso lo spazio. In parole semplici, è uno dei principali meccanismi naturali che regolano la quantità di calore assorbita o dispersa dal nostro pianeta. Più l’albedo è alta, più energia viene riflessa; al contrario, una diminuzione dell’albedo implica che la Terra assorbe una quota maggiore di energia solare, contribuendo al riscaldamento globale.

Le cause del crollo dell’albedo: una combinazione di fattori

Il calo osservato negli ultimi anni non è frutto del caso, ma il risultato di un insieme di processi fisici e antropici che stanno modificando in profondità la superficie e l’atmosfera terrestre. Ecco i principali responsabili:

1. Ghiacci in ritirata: meno superfici bianche, più assorbimento

Il rapido scioglimento dei ghiacci polari è una delle principali cause del calo dell’albedo. Le superfici innevate riflettono la luce solare in modo molto efficiente, ma quando vengono sostituite da oceani e terre emerse, che assorbono molto più calore, l’intero sistema energetico terrestre si sbilancia. È un effetto domino: meno ghiaccio significa meno luce riflessa e più energia trattenuta.

2. Nuvole che cambiano: l’atmosfera riflette meno

Le nuvole giocano un ruolo chiave nel riflettere la radiazione solare. Tuttavia, cambiamenti nella quantità, nella struttura e nella composizione delle nubi stanno riducendo la loro efficacia come scudo riflettente. Meno copertura nuvolosa o nubi di tipo diverso significa meno albedo e più energia in ingresso nel sistema climatico.

3. Uso del suolo e deforestazione: la mano dell’uomo

La deforestazione e le modifiche estese all’uso del suolo (come l’espansione urbana, l’agricoltura intensiva o il degrado ambientale) stanno alterando le caratteristiche ottiche della superficie terrestre. Le foreste, soprattutto quelle coperte da neve, presentano spesso un’albedo più elevato rispetto alle aree urbanizzate o coltivate. Le nuove superfici, più scure, assorbono maggiore calore, contribuendo alla tendenza in atto.

4. Fuliggine e carbonio nero: piccoli agenti, grandi effetti

Anche le particelle sottili di carbonio nero e fuliggine hanno un impatto significativo. Quando si depositano su superfici ghiacciate, riducono la riflettività della neve e ne accelerano lo scioglimento. Questo meccanismo innesca un circolo vizioso: meno ghiaccio, meno riflessione, più assorbimento, ulteriore riscaldamento.

Una tendenza allarmante, che riguarda tutti

Il calo dell’albedo registrato dal CERES non è un semplice dato tecnico: è un segnale concreto di squilibrio energetico nel sistema climatico terrestre. Una Terra che riflette meno luce è una Terra che si scalda più velocemente, con effetti a catena su ghiacci, mari, atmosfera, ecosistemi e società.

In questo scenario, diventa ancora più urgente intervenire sulle cause alla radice del cambiamento climatico, riducendo le emissioni climalteranti, tutelando le superfici naturali ad alta riflettanza (come ghiacci e foreste) e monitorando costantemente gli indicatori chiave come l’albedo.

Riflettiamo meno, assorbiamo di più

La nuova soglia minima dell’albedo terrestre a 28,72% è molto più di una statistica: è un indicatore cruciale dell’accelerazione climatica in corso. Rappresenta l’impronta visibile di un pianeta che, riflettendo sempre meno luce nello spazio, si riscalda sempre più in fretta. Comprendere questo dato, e agire di conseguenza, è oggi una priorità assoluta per il futuro climatico del pianeta.