Meteo, allerta caldo nel Regno Unito: temperatura più alta dell’anno finora a Londra

È già estate piena nel Regno Unito, dove oggi è stata toccata la massima più alta dell’anno finora, al di sopra delle medie stagionali del Paese, con i +32,2°C registrati a Londra, presso Kew Gardens. I meteorologi del Met Office, il servizio meteorologico britannico, hanno emesso un’allerta arancione per l’ondata di caldo, particolarmente intensa nell’Inghilterra meridionale, in quella orientale, nelle Midlands e in Galles, dove i picchi vanno dai +27°C in su un po’ dappertutto. Mentre altrove nel Regno Unito, la prevalenza di sole e bel tempo è accompagnato da temperature massime comprese fra +23 e +27°C.

Il caldo è previsto fino a sabato 21 giugno, con un alleggerimento parziale domenica 22, ma – almeno a Londra – senza piogge.

Un avvertimento alle persone più vulnerabili ed esposte è stato diffuso anche dal servizio sanitario nazionale (NHS), attraverso la UK Health Security Agency (UKHSA).