Meteo, allerta temporali: forte contrasto termico, attesi fenomeni severi domenica 15 giugno

MeteoWeb

Il meteo del fine settimana si preannuncia rovente, con temperature in netta ascesa e valori massimi che, in alcune aree interne, si avvicineranno ai picchi tipici di luglio inoltrato. Tuttavia, all’orizzonte si intravedono anche i primi segnali di un parziale cambiamento, con l’arrivo di aria più fresca che potrà riattivare l’instabilità su alcune zone del Nord Italia.

Sabato 14 giugno: caldo estremo e afa protagonista

La giornata di sabato sarà l’emblema dell’estate anticipata: cielo sereno su gran parte della Penisola, sole a dominare incontrastato e un’ondata di calore che toccherà il suo apice. Le temperature massime si spingeranno ben oltre la media stagionale, sfiorando i 37-38°C nelle pianure interne del Centro e nelle due Isole Maggiori. Ma a rendere davvero difficile la giornata sarà il tasso di umidità, in costante aumento, che trasformerà il caldo secco in afa opprimente.

Il disagio climatico sarà particolarmente elevato anche durante le ore serali e notturne: sono attese notti tropicali, con valori minimi che non scenderanno sotto i 22-25°C nei grandi centri urbani e lungo le coste.

Solo sulle aree montane, in particolare sull’arco alpino, si svilupperà qualche nuvola pomeridiana con la possibilità di brevi acquazzoni localizzati, ma si tratterà di episodi isolati e passeggeri, privi di reale impatto sul quadro meteorologico generale.

Domenica 15 giugno: instabilità in aumento al Nord

Domenica sarà una giornata di transizione, in cui si inizieranno a percepire i primi segnali di un cambiamento atmosferico. Un vortice ciclonico, attualmente posizionato tra il Regno Unito e il Mare del Nord, inizierà a scendere di latitudine, favorendo l’ingresso di correnti più fresche in quota sul Nord Italia.

Nel pomeriggio, l’arrivo di questa aria più instabile darà il via allo sviluppo di temporali a evoluzione diurna su Alpi e Prealpi. Alcuni di questi potranno risultare improvvisi e localmente forti, accompagnati da raffiche di vento, grandinate e rovesci intensi, soprattutto tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e Trentino-Alto Adige.

Entro la serata, i fenomeni potranno estendersi anche verso la Valle Padana centro-orientale e le aree interne dell’Appennino adriatico, in particolare tra Emilia orientale, Marche e zone limitrofe. Si tratterà di instabilità tipicamente estiva, generata dal contrasto tra la massa d’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo.

Temperature ancora elevate, ma con primi cali locali

Dal punto di vista termico, la giornata di domenica resterà molto calda, con valori massimi elevati in gran parte d’Italia. I cali di temperatura saranno circoscritti alle aree interessate dai temporali e alle zone alpine, dove si registrerà un primo, lieve refrigerio.

Nelle regioni centrali, meridionali e insulari il caldo proseguirà senza sosta, con massime fino a 36-37°C e condizioni afose persistenti. Le notti, ancora una volta, resteranno miti o calde, specie lungo le coste e nei grandi centri urbani.

Outlook a medio termine: l’anticiclone non molla

Anche se domenica porterà un parziale cambiamento al Nord, i modelli previsionali confermano che l’anticiclone africano non mollerà facilmente la presa. A partire da metà della prossima settimana, è probabile una nuova espansione dell’alta pressione subtropicale, che potrebbe riportare condizioni stabili e molto calde su tutta l’Italia.

Restano dunque confermate le prospettive di un giugno rovente, con temperature costantemente sopra media e fenomeni temporaleschi relegati quasi esclusivamente a dinamiche locali e a fasi di transizione.

In sintesi

Il weekend del 14-15 giugno sarà dominato dal caldo intenso, con picchi afosi e notti tropicali, ma anche con i primi segnali di instabilità in arrivo al Nord nella giornata di domenica. Le prossime ore saranno fondamentali per monitorare l’evoluzione dei contrasti termici: i temporali improvvisi non sono da escludere.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: