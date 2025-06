Meteo Alto Adige: sollievo dal caldo dopo i temporali, ma la tregua sarà breve

MeteoWeb

Dopo i temporali di ieri sera, l’Alto Adige ha potuto godere di un po’ di sollievo dal caldo. A Bolzano la temperatura minima è scesa a +17°C gradi durante la notte, un netto calo rispetto ai +25°C registrati la notte precedente, considerati un record. Tuttavia, secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, questa pausa sarà di breve durata: oggi le temperature resteranno più fresche, intorno ai +14°C, ma già domani si salirà a +36°C, con un ulteriore aumento previsto per domenica, quando si toccheranno i 37°C, segnando il picco dell’ondata di calore, almeno per ora.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

