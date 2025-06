Meteo, Anticiclone e subsidenza: perché lo zero termico tocca 5200 m. Focus sulla dinamica atmosferica

MeteoWeb

Un segnale che preoccupa e che racconta meglio di qualsiasi grafico la portata dell’ondata di caldo che sta investendo gran parte dell’Europa centro-meridionale e parte dell’Italia: lo zero termico ha raggiunto valori eccezionali, toccando quota 5100-5200 metri anche sulle Alpi. Un dato che va ben oltre la normale variabilità stagionale e che mette in luce quanto potente e duraturo sia il campo di alta pressione che domina in questi giorni.

Ma cosa significa esattamente avere uno zero termico così alto? E perché è un fenomeno così raro e potenzialmente pericoloso?

Lo zero termico indica la quota alla quale la temperatura dell’aria scende a 0°C. In estate, sulle nostre montagne, si attesta normalmente intorno ai 3000-3500 metri. Quando si supera abbondantemente questa soglia, significa che l’aria calda ha invaso anche gli strati più alti dell’atmosfera, trasformando completamente la struttura termica delle Alpi e delle aree circostanti.

Alla base di questa anomalia troviamo un potente anticiclone subtropicale che si è stabilito sul Mediterraneo occidentale. Questo sistema di alta pressione è caratterizzato da un movimento discendente dell’aria, noto in meteorologia come subsidenza. Quando l’aria scende, subisce un processo di compressione: man mano che si avvicina al suolo, la pressione atmosferica aumenta e l’aria si comprime, riscaldandosi ulteriormente in modo quasi “forzato”. Questo fenomeno, chiamato riscaldamento adiabatico, è il principale responsabile dei valori estremi che stiamo osservando.

Il risultato? Le temperature raggiungono valori estremamente elevati non solo al suolo, dove spesso si superano i 35-36°C, ma anche in alta quota. Sulle Alpi, in questi giorni, si registrano temperature positive anche oltre i 4000 metri, con un impatto diretto sulla salute dei ghiacciai, già messi a dura prova dai cambiamenti climatici.

Il fatto che lo zero termico salga così tanto ha conseguenze immediate e drammatiche: accelerazione della fusione dei ghiacciai, aumento del rischio di frane e valanghe, riduzione delle riserve idriche future e aggravamento dello stress idrico per gli ecosistemi alpini. Non solo: per gli alpinisti, queste condizioni rappresentano un pericolo concreto, dato che i percorsi diventano più instabili e il rischio di cadute di massi cresce notevolmente.

Ma non finisce qui. Il caldo estremo in quota si ripercuote anche a valle e sulle pianure, dove la combinazione di aria surriscaldata e umidità può creare condizioni di afa intensa e pericolosa per la salute umana. Le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e bambini, sono particolarmente esposte a colpi di calore e disidratazione.

E allora, quando potremo sperare in un cambiamento? Gli occhi sono puntati sui primi giorni di luglio. I principali modelli matematici stanno convergendo su un possibile break estivo intorno al 3-5 luglio. Questa eventuale svolta sarebbe favorita da un indebolimento dell’anticiclone africano, con la possibilità che correnti più fresche e instabili provenienti dall’Atlantico riescano finalmente a penetrare verso sud, interrompendo la lunga fase calda.

Due fattori atmosferici globali potrebbero giocare un ruolo chiave: la Madden-Julian Oscillation (MJO) e l’Angular Momentum Atmosferico (AAM). La MJO, che descrive oscillazioni tropicali su scala intercontinentale, sta mostrando un lieve spostamento verso fasi che favoriscono una maggiore instabilità sull’Europa. L’AAM, invece, indica un incremento della spinta zonale che potrebbe traslare l’anticiclone verso ovest, aprendo la strada al flusso atlantico più fresco.

Naturalmente, occorre cautela: la distanza temporale e la complessità delle dinamiche coinvolte non permettono ancora certezze assolute. Tuttavia, la possibilità che la prima decade di luglio porti aria più respirabile sembra oggi più concreta rispetto a pochi giorni fa.

