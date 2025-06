Meteo, anche i Balcani nella morsa del caldo: fino a +39°C in Serbia

MeteoWeb

Anche i Balcani sono nella morsa del caldo torrido che domina buona parte dell’Europa meridionale. In numerose città della Serbia già alle 10 di questa mattina la temperatura superava i +30°C, e le previsioni sono di picchi fino a +39°C nel corso della giornata. Le autorità hanno diramato avvisi alla popolazione a non esporsi al sole nelle ore centrali del giorno, a bere tanta acqua ed evitare pasti pesanti, e sono state disposte esenzioni e limitazioni per alcune attività lavorative all’aperto, in particolare sui cantieri edili. Temperature ben al di sopra dei +30°C si registrano anche negli altri Paesi della regione, da dove giungono notizie di incendi boschivi, in particolare in Croazia e Bosnia-Erzegovina.

Per domani, venerdì 27 giugno, in Serbia, i servizi meteo hanno annunciato un temporaneo calo delle temperature di 5-7°C, per poi riprendere a salire nella prossima settimana.