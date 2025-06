Meteo, Barbara diventa il primo uragano della stagione nel Pacifico mentre l’Atlantico rimane tranquillo

MeteoWeb

Due tempeste, una delle quali è ora un uragano, si stanno spostando nel bacino del Pacifico orientale. Gli esperti di uragani di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, affermano che una di queste, di nome Barbara, colpirà le coste del Messico con piogge torrenziali e mare mosso. L’intensa attività tropicale nel Pacifico orientale finora in questa stagione è in netto contrasto con la quiete del bacino atlantico, che è ancora in attesa della sua prima tempesta tropicale con nome della stagione.

Barbara sfiora il Messico, anche Cosme in agguato

L’8 giugno, la tempesta tropicale Barbara, la seconda tempesta con nome della stagione 2025 del Pacifico orientale, si è formata a circa 290km dalla costa del Messico occidentale. Arriva subito dopo la prima tempesta con nome, Alvin, che si è allontanata dalla terraferma negli ultimi giorni di maggio. Oggi, lunedì 9 giugno, Barbara si è rafforzata fino a diventare un uragano di categoria 1.

Barbara sta già portando onde impetuose sulla costa occidentale del Messico, sebbene non si preveda che tocchi terra e che segua una traiettoria quasi parallela alla costa. Anche se la maggior parte del vento e delle ulteriori precipitazioni rimarranno al largo, si prevedono onde pericolose e correnti di risacca lungo alcune zone della costa messicana per tutta l’inizio della settimana.

Barbara rimarrà un uragano fino a lunedì notte locale, prima di perdere intensità del vento e trasformarsi in una tempesta tropicale entro mercoledì 11 giugno.

La tempesta tropicale Cosme

Un’altra tempesta si stava però organizzando al posto di Barbara. Una nuova depressione tropicale, infatti, si è formata nella tarda mattinata di domenica 8 giugno, trasformandosi nella tempesta tropicale Cosme nel pomeriggio. Questa mattina, i venti di Cosme sono aumentati a 105km/h, di poco al di sotto dell’intensità di uragano. Come Barbara, non si prevede che Cosme colpisca direttamente la terraferma.

Una quarta tempesta tropicale in arrivo?

Sorprendentemente, una quarta tempesta tropicale nell’arco di poche settimane potrebbe formarsi entro metà giugno. Gli esperti di uragani di AccuWeather stanno evidenziando un’altra area di potenziale sviluppo tra il 13 e il 15 giugno. Alex DaSilva, capo previsore degli uragani di AccuWeather, afferma che una di queste, che si chiamerebbe Dalila se si rafforzasse trasformandosi in una tempesta tropicale, potrebbe colpire il Messico.

“Il Pacifico orientale si è già animato con [tre] tempeste tropicali”, ha dichiarato DaSilva. “Questo è stato un inizio di stagione molto più rapido rispetto all’inizio storicamente lento del 2024″.

L’anno scorso ci è voluto fino al 4 luglio perché si sviluppasse la prima tempesta con nome. La data media storica per la seconda tempesta con nome nel bacino è il 24 giugno, il 6 luglio per la terza e il 15 luglio per la quarta.

Al contrario, l’Atlantico rimane tranquillo

Nel frattempo, il bacino tropicale dell’Atlantico, con la stagione degli uragani ormai iniziata da oltre una settimana, rimane tranquillo. Nel bacino, l’abbondanza di wind shear e di polvere sahariana proveniente dall’Africa continua a inibire lo sviluppo.

“La prima tempesta identificata nell’Atlantico è in media il 20 giugno, ma lo sviluppo sul bacino centrale e orientale sembra sfavorevole fino a giugno in questo periodo“, ha aggiunto DaSilva.

La situazione che favoriva un certo sviluppo verso la metà del mese nella parte occidentale dei Caraibi è leggermente cambiata. Sebbene vi siano scarse probabilità di sviluppo in quella zona verso la metà del mese, la vicinanza alla terraferma in America Centrale e Messico meridionale potrebbe impedirne un significativo incremento.

Le condizioni rimangono più favorevoli allo sviluppo nel Pacifico orientale rispetto all’Atlantico sudoccidentale.

La stagione degli uragani atlantici dura fino al 30 novembre, e gli esperti di uragani AccuWeather continuano a prevedere un’intensa stagione nel complesso.