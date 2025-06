Meteo, boom di notti tropicali: l’effetto dell’isola di calore travolge le città italiane

MeteoWeb

Con l’arrivo di una nuova ondata di alta pressione di origine subtropicale, l’Italia si prepara a fare i conti non solo con temperature diurne in forte rialzo, ma anche con notti sempre più calde e afose, soprattutto nei grandi centri urbani. Il fenomeno delle “notti tropicali”, in cui la temperatura minima notturna non scende sotto i 20°C, si sta affermando come una costante estiva, spinto dall’espansione dell’effetto isola di calore urbana (Urban Heat Island – UHI).

Questo effetto, amplificato dalla crescente urbanizzazione e dal cambiamento climatico globale, trasforma le città in veri e propri accumulatori di calore. Mentre le campagne e le zone periferiche riescono a raffreddarsi nelle ore notturne, le aree densamente costruite – fatte di asfalto, cemento e coperture bituminose – trattengono il calore assorbito durante il giorno e lo rilasciano lentamente di notte. Il risultato è un microclima urbano alterato, dove il sollievo notturno dal caldo diventa sempre più raro.

In Italia, le città che più soffrono questo fenomeno sono quelle della fascia costiera tirrenica, della Pianura Padana e dei grandi centri metropolitani come Milano, Bologna, Roma e Napoli. Secondo le analisi del Copernicus Climate Change Service (C3S), il numero medio di notti tropicali è raddoppiato rispetto al trentennio 1961–1990, con alcune aree urbane che superano ormai le 80 notti calde per stagione. Un dato che mette in evidenza quanto il clima cittadino stia cambiando, e quanto le ondate di calore estive stiano diventando sempre più difficili da gestire.

Ma non si tratta solo di fastidio. L’impatto dell’isola di calore urbana sulla salute pubblica è tutt’altro che trascurabile. Le notti troppo calde impediscono al corpo umano di rigenerarsi, alterano la qualità del sonno, aumentano il rischio di disidratazione e aggravano patologie cardiovascolari e respiratorie, soprattutto tra anziani, bambini e persone fragili. A questo si aggiunge un aumento del consumo elettrico per il raffreddamento artificiale, che alimenta ulteriormente le emissioni di gas serra e innesca un circolo vizioso difficilmente reversibile.

Dietro al fenomeno si nasconde un insieme di concause tipiche dell’ambiente urbano moderno: dalla scarsa ventilazione naturale dovuta alla fitta disposizione degli edifici (il cosiddetto “canyon urbano”) alla carenza di vegetazione che riduce l’evaporazione naturale, fino alla produzione continua di calore antropico da parte di veicoli, impianti industriali e climatizzatori. In questo scenario, l’anticiclone africano previsto nei prossimi giorni aggraverà ulteriormente la situazione, favorendo cieli sereni, irraggiamento solare intenso e ulteriore accumulo di calore nei quartieri più densamente edificati.

Contrastare il surriscaldamento urbano non è impossibile, ma richiede scelte pianificatorie coraggiose e visione a lungo termine. Tra le soluzioni più efficaci: ampliare le aree verdi, favorire tetti e pareti verdi, impiegare materiali riflettenti per ridurre l’assorbimento del calore e ripensare la disposizione degli spazi urbani per facilitare la ventilazione. In alcune città italiane si stanno già sperimentando pavimentazioni “cool” e corridoi verdi per rompere l’effetto isola. Ma l’efficacia di questi interventi dipende dalla loro estensione e integrazione nei piani di adattamento climatico.

Con l’estate alle porte e gli anticicloni africani pronti a consolidarsi sul Mediterraneo, la gestione del calore urbano diventa una sfida urgente e strategica. Le proiezioni climatiche indicano che le notti tropicali saranno sempre più frequenti, precoci e persistenti. Ignorare il problema significherebbe esporre milioni di persone a rischi sanitari e sociali crescenti. Serve una nuova cultura urbana, capace di coniugare tecnologia, natura e benessere climatico. Prima che il caldo notturno diventi insostenibile per tutti.