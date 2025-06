Meteo, Caldo e raggi UV: rischio elevato tra oggi e venerdì 13 giugno. I bollettini

MeteoWeb

Con l’arrivo del picco della prima ondata di calore stagionale, l’attenzione non deve concentrarsi solo sulle temperature elevate, ma anche su un altro parametro spesso sottovalutato: l’indice di radiazione ultravioletta (UVI). Nei prossimi giorni, infatti, è atteso un incremento significativo sia dell’irraggiamento solare che del disagio bioclimatico legato all’afa.

UVI in forte aumento: rischio molto alto di esposizione al sole

Secondo le previsioni, da oggi fino a venerdì 13 giugno, l’indice UV potrebbe raggiungere valori compresi tra 9 e 10 in caso di cielo sereno, in particolare sulle regioni nord-occidentali e su quelle tirreniche. Si tratta di un livello classificato come molto alto, per il quale sono necessarie precauzioni rigorose in caso di esposizione al sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Anche sul resto della penisola, incluse pianure e colline interne, l’indice UVI si manterrà elevato, con valori compresi tra 7 e 8, tali da giustificare l’uso costante di protezioni solari, occhiali con filtri UV e copricapo.

Cos’è l’indice UV e perché è importante monitorarlo

L’indice UV rappresenta l’intensità della radiazione ultravioletta solare che raggiunge la superficie terrestre e tiene conto della sua capacità di provocare effetti biologici, in particolare danni alla pelle e agli occhi. L’indice varia generalmente da 1 a 11+: maggiore è il valore, più rapido e probabile è il rischio di scottature, irritazioni oculari e danni cellulari.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito una scala cromatica e categoriale associata a specifiche raccomandazioni comportamentali. Quando l’indice UVI supera il valore di 8, è consigliato limitare l’esposizione diretta al sole, indossare indumenti protettivi e applicare filtri solari ad ampio spettro.

Ondata di calore e disagio bioclimatico: notti tropicali in aumento

Accanto alla crescita dell’indice UV, si segnala anche un intensificarsi del disagio bioclimatico causato da temperature elevate e da un progressivo aumento dell’umidità relativa. Le massime, in molte aree del Centro-Sud e delle pianure del Nord, sono previste in ascesa fino a 35°C, mentre le temperature minime notturne si manterranno diffusamente sopra i 20°C, determinando le cosiddette “notti tropicali”.

Questo scenario può determinare un carico di stress termico notevole per le fasce più fragili della popolazione, in particolare anziani, bambini piccoli e persone affette da patologie croniche. È pertanto consigliato consultare i bollettini ufficiali sulle ondate di calore emessi quotidianamente dalle Agenzie Regionali Protezione Ambiente.

Prevenzione e consapevolezza: come proteggersi

Per affrontare in sicurezza questi giorni critici, è fondamentale:

Limitare l’attività fisica all’aperto durante le ore più calde

Indossare abiti leggeri, chiari e traspiranti

Utilizzare protezione solare SPF 30 o superiore , anche in città

, anche in città Bere regolarmente acqua, evitando bevande zuccherate o alcoliche

Prestare particolare attenzione a bambini e anziani, evitando l’esposizione prolungata al sole

Binomio tra alte temperature e radiazione UV

Il binomio tra alte temperature e radiazione UV rende questi giorni potenzialmente rischiosi per la salute. In un contesto climatico sempre più estremo e variabile, la consapevolezza e la prevenzione diventano strumenti fondamentali per proteggersi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: